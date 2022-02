“Dracula Opera Concert” al Teatro Comunale di Caserta il capolavoro della PFM

Caserta – “Dracula Opera Concert” torna in scena l’opera più affascinante degli ultimi due decenni. Unica data, sabato alle 21 presso il Teatro Comunale di Caserta “Costantino Parravano”. L’appuntamento è per il 19 febbraio dunque, giorno in cui si alzerà il sipario su “Dracula Opera Concert, opera rock con le musiche della mitica Premiata Forneria Marconi e testi di Vincenzo Incenzo. Tutto parte nel 2005 quando l’uscita del progetto di progressive rock realizzato dalla PFM ispirato al capolavoro gotico di Bram Stoker intitolato “Dracula Opera Rock” darà la stura alla realizzazione di un musical opera rock destinato a fare storia. La trama avvolge i fili del passato; partendo da un tempo molto lontano arriva a dimorare l’età contemporanea: Vlad II per un macabro equivoco che sarà la causa dell’atroce fine del suo grande amore, giura di vendicarsi contro Dio e gli uomini per tutto il tempo che verrà, risorgendo nei secoli. Il cast di “Dracula Opera Concert sarà composto da molti degli storici interpreti di un altro capolavoro “Notre Dame de Paris” e sono: Vittorio Matteucci, Dracula, Davide Benedetti nei panni di “Jonathan”, Mina invece è interpretata da Sabrina De Siena. Ancora, Fabio Privitera lo vedremo nei panni di “Renfield”, Max Corfini in quelli di “Seward”, Mariagrazia di Valentino nel ruolo di “Lucy” e Giò Tortorelli sarà l’enigmatico “Van Helsing”. Un cast storico dunque e di prima grandezza. L’evento è stato fortemente voluto dal produttore Gianni Genovese che da anni insegue questo progetto, che in questa versione light, il progetto che sarà messo in scena a Caserta è infatti un concert non un musical, rispetto alla versione storica del 2006 vedrà l’esordio della figura di un narratore che aiuterà gli spettatori a meglio addentrarsi nelle pieghe della trama stokeriana, figura che sarà interpretata dal giovane e talentuoso attore e pittore, romano di nascita e casertano di adozione, Daniele Lizambri che da anni collabora con Gianni Genovese, che ha curato anche la grafica della locandina, firma i vestiti lo stilista Michele del Prete, mentre le coreografie sono di Desireé Benevieri. di Luigi De Rosa

Dracula Opera Concert al Teatro Parravano di Caserta

Teatro Comunale di Caserta “Costantino Parravano”: https://www.facebook.com/TeatroComunaleCaserta/

“Dracula Opera Concert”, il cast.