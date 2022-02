Dopo l’allarme del Presidente Nazionale Anci, gli operatori economici dei Comuni della Penisola Sorrentina lanciano un accorato appello ai loro primi cittadini

In seguito alle dichiarazioni del Presidente Nazionale dell’Anci pubblicate ieri sul Corriere della Sera relative al ritardo organizzativo della maggioranza delle Amministrazioni Comunali per gestore le procedure relative ai progetti da presentare per il Pnrr, numerose associazioni della Penisola Sorrentina hanno rivolto un appello ai primi cittadini dei loro Comuni

“Siamo tutti consapevoli che per il futuro del nostro territorio saranno fondamentali le risorse del Pnnr senza le quali tutte le ipotesi di sviluppo rimarranno generici intendimenti.

Ci hanno molto colpito le dichiarazioni del Presidente dell’Anci che ha sottolineato

nuovamente come siano a rischio i fondi del Pnrr per i Comuni di piccole dimensioni. Il problema è enorme. Senza uno sforzo organizzativo non si riuscirà a spendere entro il 2026 i fondi del Pnnr che per i Comuni ammontano a 40 Miliardi.

I bandi sono in corso e i Comuni possono parteciparvi anche con studi di prefattibilita’e non con progetti definiti nei dettagli. Ma comunque anche per redigere tali studi i Comuni hanno necessità di fare assunzioni a tempo determinato.

Siamo convinti che i nostri Sindaci stiano facendo di tutto per strutturarsi al meglio per non perdere questa occasione imperdibile.

Ma nello stesso siamo consapevoli delle grandi difficoltà che attanagliano le nostre amministrazioni comunali a partire dalla disponibilità di personale competente per affrontare procedure complesse e urgenti

Abbiamo dato la totale disponibilità delle nostre associazioni per collaborare con i Comuni per affrontare questo importante obiettivo. .Tutta la comunità a nostro avviso deve essere coesa per tale obiettivo

Per questo abbiamo chiesto un primo confronto per discutere, alla luce dell’attuale organizzazione delle Amministrazioni locali per i fondi Pnrr, sulla possibilità di recepire spunti e ipotesi progettuali da noi elaborati e dedicati al Turismo e a obiettivi trasversali quali la digitalizzazione e l’innovazione formazione l’occupazione giovanile e femminile.”

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Mauro Di Maio

Presidente Le Chiavi D’Oro FAIPA

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Giovanni Rosina Associazione Charter Campania

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’oro Campania Felix

Salvatore Severi

Associazione Cuochi