Domenica di lutto per Nocera he piange l’imprenditore Mimì Citarella e i 24 enne Giampiero Pecoraro

Nocera Inferiore ( Salerno ) . lUTTO per la morte di uno storico imprenditore e di un giovane di appena 24 anni. A perdere la vita il noto costruttore Domenico Citarella , da tutti noto come Mimì, e il giovanissimo Giampiero Pecoraro. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha scritto un messaggio di cordoglio sui social:

“Don Mimì Citarella, imprenditore buono e stimato, scomparso ieri, è stato salutato stamane dai tanti amici di famiglia. Lascia il ricordo di come si possa fare impresa “per bene” anche in una città difficile.

Alle figlie Anita, Alessandra ed Imma e alla moglie Rosanna, abbiamo portato il saluto nostro e della città che rappresentiamo.

Ma è ancora un’ altra la scomparsa che ci commuove emotivamente e ci rende affranti, da padri e da rappresentanti di questa comunità.

È quella di un giovane 23enne, Giampiero spentosi improvvisamente. Siamo senza parole quando un fiore di questa terra viene ad essa strappato.

Alla madre e al padre, alla sua famiglia, ci stringiamo come padri e come comunità, come fosse nostro figlio” -conclude il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato