Domani alle 15 scontro tra titani

Domani alle 15 ad Angri scontro tra titani. Il Costa d’Amalfi sarà di scena ad Angri, contro il San Marzano, autentica corazzata di questo campionato, e fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti. Una gara sulla carta proibitiva, una sorta di Davide contro Golia, ma che la squadra non vede l’ora di giocare, perchè per un calciatore sono queste le sfide che danno stimoli. I costieri per provare a dare continuità ai risultati di queste ultime settimane, i blaugrana per mantenere la vetta della classifica, il fischio d’inizio è alle ore 15:00.