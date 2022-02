Doc nelle tue mani , ecco i retroscena dell’ultima puntata del famosissimo medical drama di Rai 1?

Trama di Doc- Nelle tue mani

Doc-Nelle tue mani vede nel protagonista principale Andrea Fanti, il primario di medicina interna del Policlinico Ambrosiano di Milano.

L’uomo ha un carattere molto schivo e non perde occasione per rimproverare tutti i suoi sottoposti: il più delle volte non concede loro nemmeno una seconda occasione.

In seguito alla morte di un paziente, Andrea farà delle ricerche che lo porteranno a scoprire che la dipartita di quest’ultimo è avvenuta a causa di un errore.

Non farà però in tempo a spiegare il tutto alla famiglia del giovane, in quanto il padre di questo lo aggredisce.

La perdita della memoria

In seguito al colpo di pistola ricevuto nella zona temporale, Andrea Fanti sopravvive ma perde ben 12 anni della sua vita.

La sua memoria quindi viene frantumata, facendogli dimenticare cose molto importanti, come la morte del figlio e il divorzio dalla moglie.

Tutto ciò però gli permetterà di ricordare chi effettivamente si nasconde sotto quel camice e Andrea tornerà a brillare di luce propria.

Il nuovo Andrea è infatti un uomo rinato e, a differenza del primario di una volta, ascolta molto i suoi colleghi e fa di tutto per aiutarli.

Ovviamente viene retrocesso, ma comunque continua ad esercitare la professione di aiutante all’interno dell’ospedale, risolvendo nella maggior parte tutte le situazioni più gravi.

Cosa succede in Doc-Nelle tue mani 2?

La seconda stagione di Doc-Nelle tue mani gira intorno al tema della pandemia, evento che si è abbattuto tristemente sulla vita di ognuno di noi.

Si parla quindi dell’emergenza medica che colpisce tutti gli ospedali italiani, ma anche di tutti quei problemi che attanagliano quotidianamente la vita dei dottori.

Non mancano delle perdite pesanti per il reparto, che però vengono compensate da nuovi ingressi in grado di farci sognare.

Sicuramente Rai 1 è riuscita a regalarci una fiction di grande livello, ancora più toccante se pensiamo che ciò che vediamo sullo schermo è realmente accaduto qualche mese fa.

Le anticipazioni rivelano che Andrea riuscirà a riottenere il suo ruolo da primario, mentre la relazione tra Damiano e Giulia non riuscirà a decollare.

Si vocifera inoltre che Andrea riuscirà ad avvicinarsi di nuovo da Agnese, la quale sarà provata dal ricovero di Manuel, il suo bambino affidatario.