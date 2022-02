Diocesi di Teggiano-Policastro ASL Salerno – 11 febbraio 2022 – XXX Giornata Mondiale del Malato

Come tutti gli anni il Cav. N. H. don Attilio De Lisa del Comune di Sanza oggi ha onorato con la sua presenza tale evento all’ospedale di Sapri dove lavora dal 2003 come di dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere (dal 2008 con requisiti superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie), di cui alle ore 16.00 nell’aula magna Dott.ssa Maria Ruocco dello stesso Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri si è svolta la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Antonio De Luca con la presenza del Direttore Sanitario Dott. Claudio Mondelli che al termine ha preso anche la parola, dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), di medici-infermieri-oss ed altri operatori sanitari-amministrativi.

A fine Santa Messa il Vescovo ha ringraziato tutti i presenti compreso Direttore Sanitario e Cappellano ospedaliero don Pasquale Pellegrino della Pastorale della Salute diocesana con altri presbiteri oltre il santo di oggi, venerdì 11 febbraio è Beata Vergine Maria di Lourdes (Oggi, venerdì 11 febbraio si ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes in memoria dell’apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous, presso la grotta di Massabielle di Lourdes nel 1858. Bernadette aveva solo quattordici anni quando riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una “bella signora” in una grotta poco distante dal paesino. A tal proposito, la giovane raccontò: “Io scorsi una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla sui piedi”. Dall’11 febbraio fino al 16 luglio la Madonna appare ben diciotto volte, definendosi “l’Immacolata Concezione” e invitando alla conversione e alla preghiera.Queste apparizioni vengono riconosciute ufficialmente dalla Chiesa nel 1862.Dopo la prima apparizione dell’Immacolata Concezione, all’interno della grotta nacque una sorgente e da quel giorno i malati vi si recarono per pregare, trovando spesso la guarigione. Da ogni parte giungevano lebbrosi, paralitici, storpi, per ottenere il miracolo.Ancora oggi oltre 5 milioni di fedeli da tutto il mondo si recano ogni anno a Lourdes per pregare e trovare la speranza e la serenità. Nel 1993 san Giovanni Paolo II collega a questa data la Giornata del Malato).

Dal Cav. Attilio De Lisa dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa con a capo il Gran Maestro Sua Santità Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica: il Messaggio di Papa Francesco per la XXX Giornata Mondiale del Malato

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità il Messaggio di Papa Francesco per la XXX Giornata Mondiale del Malato.

“L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre – scrive il Papa – acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soffre”. Persone che hanno fatto del loro servizio una missione. Perchè “le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre”.

Il Pontefice ricorda “i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze”. Lanciando tuttavia un monito e invitando a trattare sempre il malato come persona portatrice della porpria dignità. “Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia”.

Il Santo Padre riafferma l’importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche e il loro impegno nel custodire e curare le persone. “In un tempo nel quale è diffusa la cultura dello scarto e la vita non è sempre riconosciuta degna di essere accolta e vissuta, queste strutture, come case della misericordia, possono essere esemplari nel custodire e curare ogni esistenza, anche la più fragile, dal suo inizio fino al suo termine naturale”.

Infine, conclude richiamando l’indispensabile servizio della pastorale della salute, soprattutto nell’assistenza spirituale verso i malati, e l’impegno che ciascuno di noi dovrebbe avere nel rendersi vicino a chi soffre. Perchè “il ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36)”.