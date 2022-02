Decoro urbano a Maiori: nuova regolamentazione per garantire maggiore ordine e pulizia. L’Amministrazione Comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana, ha annunciato che, per quanto riguarda il decoro urbano, si è resa necessaria la revisione regolamentare e l’introduzione di nuove disposizioni per garantire a residenti e ospiti maggiore ordine.

Lavorare ad un’immagine migliore della nostra Maiori resta fra le priorità, anche per questa stagione turistica: già lo scorso anno si è lavorato tanto a riguardo, rendendo ad esempio più omogenei ed esteticamente belli i dehors, affinché il il Corso Reginna risultasse più moderno ed accogliente.

Fra i progetti per questa stagione, l’idea di “vestire” i contenitori dei rifiuti su strada con allestimenti floreali, per renderli esteticamente più decorosi ed impedire, tra l’altro, che vengano usati in maniera non opportuna dai furbetti, irrispettosi della calendarizzazione comunale sulla raccola differenziata.

Ad integrazione del lavoro avviato, quest’anno si punterà ad una maggiore pulizia, con ulteriore monitoraggio ed attenzione a tutte le aree comuni, troppo spesso deturpate da abbandoni o ingombri poco idonei. Resta indispensabile la collaborazione e il contributo di tutti voi cittadini per il futuro della nostra Maiori, sempre più accogliente e bella!