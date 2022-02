Dalla Tunisia rifiuti speciali che saranno stoccati nel comprensorio militare di Persano. Preoccupazione del sindacato Esercito

Il sindacato Militari ITAMIL Esercito divulga una nota sulla questione dei rifiuti speciali provenienti dalla Tunisia destinati ad essere stoccate nel Comprensorio militare di Persano: «I familiari dei militari in servizio nel comprensorio militare di Persano sono preoccupati per la loro salute! ITAMIL Esercito Campania, ascoltate le preoccupazioni dei propri iscritti e dei loro familiari, chiede agli organi competenti, civili e militari, rassicurazioni in merito. Si è appreso dagli organi di stampa che stanno per essere stoccate tonnellate di rifiuti speciali provenienti dalla Tunisia nel Comprensorio militare di Persano, a poche centinaia di metri dalla caserma e dagli alloggi demaniali, dove abitano le famiglie dei militari.

Per mesi i cumuli sono rimasti bloccati nel porto africano di Sousse, dove li aveva spediti la Regione Campania nell’estate del 2020. Adesso, però, stanno per tornare e saranno stoccati nell’area militare di Persano, dove saranno analizzati per poi essere infine inviati fuori regione per lo smaltimento. Ma quanto resteranno a Persano i container? La domanda preoccupa tutti i militari e soprattutto le loro famiglie.

Attendiamo un immediato chiarimento da parte della Regione Campania».