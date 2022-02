Dal Duomo di Amalfi grande iniziativa del FAI Campania per studenti “Apprendisti ciceroni”

Il Presidente Regionale del FAI Campania dr.Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente della Ferrarelle, dal Duomo di Amalfi lancia i nuovi progetti del FAI per il 2022, tra questi corsi per “Apprendisti Ciceroni” con cinquanta istituti scolastici coinvolti e accordi in corso con tutti gli atenei campani. Coinvolte anche le delegazioni di Capri e Penisola sorrentina. (Il Mattino 4 febbraio 2022, Maria Chiara Ausilio).