Da un Piano nel Cielo a Praiano, il Rada a Positano e Lo Stuzzichino a Sant’Agata gli indirizzi gastronomici della Michelin per il 2022

Da un Piano nel Cielo a Praiano, nello splendido albergo di charme “Casa Angelina” , a il ristorante Rada a Positano e Lo Stuzzichino a Sant’Agata, la pluripremiata Osteria della famiglia De Gregorio a Massa Lubrense , sono alcuni degli indirizzi gastronomici della Michelin per il 2022 . Sta per uscire una guida da non perdere e che, per quanto riguarda la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, Positanonews condivide a pieno, e questa notizia al giornale della Costa d’ Amalfi e Sorrento non poteva sfuggire . Leggetela anche sul nostro blog Enogastronautanews

La Consiglieria 2022 “6 Ragioni per 56 Ristoranti” ovvero gli indirizzi gastronomici Michelin Guide consigliati per quest’anno.

I nomi? Eccoli:

La Chioccia D’oro; La Locanda di Alia; Caracol; Oasis Sapori Antichi Vallesaccarda; Ristorante Il Tiglio; Osteria Ophis; Ristorante Extra Carrara; Casa Perrotta Restaurant; Ristorante Sedicesimo Secolo Di Simone e Lia; Florian Maison Ristorante Umberto De Martino; Locanda le 4 Ciacole; Le Beccherie; SINA Centurion Palace – Antinoo’s Restaurant; Pierre Trattoria Sartoriale; Ai Porteghi Bistrot; Litho55; ARIA Restaurant; Locanda Radici di Angelo D’Amico; Rossellini’s Ristorante – Ravello, Italy; Un Piano nel Cielo at Casa Angelina; Peter Brunel Ristorante Gourmet; Hosteria Toblino; Le Logge del Vignola, Montepulciano; La Bucaccia da Romano; Passignano Ristorante Il Molo; Shinto Perugia; Rada Restaurant; John Restaurant; Ristorante Costanzo; Line; Le Querce; San Martino; Nidaba..Beer, Peace & Love; Feva; Casa Mazzucchelli; Locanda Petreja; Casa a tre pizzi; Gerani Ristorante; Blu Stone Restaurant; Lo Stuzzichino Ristorante Massa Lubrense; Osteria 1861; Alessandro Feo; Adéle Restaurant; Villa Marchesa Cilento; Veritas Restaurant; Sensi Restaurant Amalfi; Vega Food; The Roof; NOA Restaurant; Il Frantoio – Ristorante Assisi; Aura – Food Art & Tradition; QB Duepuntozero; Villa Cordevigo Relais & Châteaux; La Speranzina Restaurant & Relais – Sirmione – BS; Ristorante Il Principe; Re Santi e Leoni.