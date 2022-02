Da Positano a Ravello e Maiori : controlli a tappeto anti truffa dei carabinieri

Ieri due volanti dei carabinieri a Positano, tanti i controlli sopratutto da chi proveniva dalla S.S. 163 da Piano di Sorrento, dalla penisola sorrentina e Castellammare di Stabia verso la Città Verticale . Gli uomini dell’Arma stanno controllando il territorio per stanare anche i truffatori, cosa a cui tiene in particolare il comandante il Capitano Umberto D’Angelantonio. La Costiera Amalfitana è stata attraversata da una vera e propria ondata di tentativi di truffa. Nel corso delle scorse settimane, sono cresciute in modo esponenziale le denunce di tentativi di truffa, soprattutto ai danni di persone anziane.

Qualche tentativo e truffa anche a Positano e Praiano, ma è sopratutto nel lato verso Salerno della Costiera che si hanno maggiori tentativi, diversi arrivano dal Valico di Chiunzi da dove si dileguano poi nell’ Agro Nocerino – Sarnese Questa situazione, aveva portato i carabinieri della stazione locale di Maiori a lanciare un allarme: Si raccomanda di fare molta attenzione e di diffidare di qualsiasi richiesta telefonica di denaro da parte di sedicenti corrieri, avvocati, amici o parenti – dicevano -. Si prega di segnalare ai Carabinieri qualsiasi contatto sospetto e di recarsi nella caserma più vicina e denunciare se si è stati vittime di truffe o raggiri.

Successivamente, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato in flagranza di reato due giovani napoletani provenienti Arzano, per i reati di truffa e furto aggravato.

Intanto, nel corso della tarda mattina di ieri , mercoledì 16 febbraio 2022, i carabinieri , oltre all’attività ordinaria, han effettuato controlli a tappeto anti truffa a Positano.

A volte si ha il sospetto che vi sia qualche basista visto che i truffatori riescono ad avere molti particolari , ma i truffatori sono molto perniciosi “Sono notizie che purtroppo spesso danno gli stessi anziani soli – ci spiegano i carabinieri -, si mettono a parlare a telefono tratti in inganno da chi dall’altro lato con astuzia cerca di carpirgli informazioni “