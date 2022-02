Da Agerola a Rovato (BS) lo chef Carlo Villani con un libro di ricette omaggia la Costiera Amalfitana

Nel libro “Solo il Meglio” dello Chef Carlo Villani, non solo ricette ma un mix tra Nord e Sud, un viaggio dalla costiera amalfitana alla Franciacorta. Proprio il primo capitolo del libro racconta delle bellezze di Agerola (Napoli), dalla nascita del paese fino al famoso “Sentiero degli Dei”. Tra le ricette non manca la “caponata con biscotto di pane di Agerola”, la “Frisella Agerolese” e prodotti della terra natia.



Carlo, 30 anni, ha voluto festeggiare il suo compleanno rendendo omaggio a due paesi attraverso le migliori ricette, rielaborate al ristorante “Il Veliero” di Rovato.

Un libro di cucina che parte dal cuore con la volontà di tessere una forte unione tra Nord e Sud raccontando la storia di due paesi lontani ma vicini, di due realtà compatibili e armoniose sia nelle loro bellezze ambientali che culinarie. “Agerola sarà per sempre la mia terra, è sempre una soddisfazione poter tornare nel posto dove ho passato la mia infanzia e le mie estati. Rovato è dove vivo, dove lavoro, un paese che mi ha dato tanto” spiega l’autore del volume “il libro è stato un modo per rendere omaggio a questi paesi. Un grazie a mamma, papà e a mia sorella per avermi sostenuto in questa iniziativa”.

Nel libro “Solo il Meglio: dalle emozioni del Sud alla forza del nord” ricette facili e veloci. Il volume è in vendita su Amazon, nelle migliori librerie on-line e al ristorante il Veliero di Rovato.