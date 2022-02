Curling nelle Olimpiadi 2022: l’Italia è d’oro. Dopo aver battuto la Svezia, Costantini e Mosaner vincono anche sui coniugi norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 8-5, portando a casa la medaglia d’oro! Undici vittorie nelle undici partite del torneo e l’Italia giunge al termine di un percorso straordinario, compiendo un miracolo sportivo, prima volta in assoluto in questa competizione.