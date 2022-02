Crisi Ucraina, Di Maio in viaggio verso Kiev. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, sarà in visita diplomatica a Kiev. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro degli Esteri aveva scritto su Facebook che “Domani andrò in Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione ai confini tra Russia e Ucraina e di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in atto”.

Inoltre, ha ricordato che “Abbiamo sempre sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, coordinandoci con l’Unione europea e gli alleati Nato”. “Il nostro impegno è massimo per preservare pace e stabilità”, ha assicurato.

“Ne ho parlato stamattina anche con il vice primo ministro e ministro degli Esteri qatarino Al-Thani, che ho ricevuto al ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione della prima sessione del dialogo strategico con il Qatar, un partner economico-commerciale di rilievo per l’Italia – ha continuato Di Maio – Nel corso della giornata ho anche partecipato ad una videoconferenza con il segretario di Stato americano Antony Blinken nell’ambito del “Covid-19 Global Action Meeting” e ad una riunione con il mio omologo francese Jean-Yves Le Drian, per discutere dell’azione anti-terrorismo in Mali e Sahel”. “L’Italia ha un ruolo centrale negli equilibri internazionali, continuiamo a dare il massimo con la nostra diplomazia”, ha assicurato.