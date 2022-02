Covid, oggi open day vaccini a Vietri sul Mare. Il sindaco: “Grazie di cuore a chi l’ha reso possibile”

Questa mattina di sabato 12 febbraio si è tenuta a Vietri sul Mare una giornata di open day vaccinale per la vaccinazione contro il covid 19. Il paese della costiera amalfitana ha ospitato l’evento presso la scuola primaria “G. Prezzolini”, cominciando dalle ore 9 di questa mattina. I cittadini della costiera amalfitana dai 12 anni in su hanno tempo fino alle 17 per recarsi al plesso scolastico di via Mazzini e ricevere la somministrazione senza necessità di prenotare. Per potersi sottoporre alla vaccinazione sarà necessario esibire la tessera sanitaria. Un grazie di cuore a chi in queste ore ha reso possibile questa giornata di open day vaccinale a Vietri sul Mare – ha detto il sindaco, Giovanni De Simone, soddisfatto dell’organizzazione dell’open day. Il primo cittadino di Vietri ha anche incontrato medici, infermieri, croce rossa e i soldati dell’aeronautica militare a supporto per l’evento.