Covid 19 e vaccini a Positano: i numeri

Prosegue la campagna vaccinale a Positano, in costiera amalfitana. Si tratta di uno dei paesi del territorio con il centro vaccinale più efficiente, che il sindaco Giuseppe Guida e la sua amministrazione comunale monitorano ogni giorno per garantire un sistema sempre al massimo dell’efficienza. Positanonews si reca periodicamente sul posto per definire i numeri della campagna vaccinale a Positano, che ad oggi raggiungono l’86% per le prime dosi somministrate e un 61% di terze dosi. Oltre la metà dei cittadini di Positano ha l’immunizzazione completa, nell’attesa che questo numero possa ancora aumentare vista l’imminenza della nuova stagione lavorativa, per la quale già si pensa ai preparativi. Intanto non sono lasciati indietro neppure i diversamente abili o gli anziani, che si sono visti suonare al campanello di casa il personale sanitario per somministrare i vaccini; soltanto ieri sono state inoculate 18 dosi domiciliari del farmaco anti-covid 19. Oggi, invece, a tutti i cittadini della perla della costiera, ben 100 vaccini. Insomma, Positano ha un centro vaccinale di tutto rispetto, con un personale che come tutti gli altri hotspot di penisola e costiera lavora a pieno regime ogni giorno per garantire ai un posto in più per vaccinarsi e fare la differenza.