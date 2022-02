Covid-19, a Tramonti 43 nuovi casi di positività. Tra i contagi diversi bambini in età scolare

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando «la positività al Covid-19 di 43 nuovi cittadini. Contestualmente però si registrano 31 negativizzazioni.

Il totale dei contagi sul territorio, dunque, sale a 80. Tra i contagi diversi bambini in età scolare, tanto che attualmente la scuola dell’infanzia è chiusa e alcune classi di primaria e secondaria sono in Dad.

Il COC comunale è al lavoro per predisporre i tamponi per i contatti diretti, che saranno somministrati tra circa 7/8 giorni.

A chi si trova a fare un tampone rapido in farmacia, anche se l’esito è registrato in tempo reale in piattaforma, è buona norma comunicare al COC comunale (089 856811 – segreteria@comune.tramonti.sa.it) e al medico di base la propria positività.

Ribadiamo la necessità di evitare le occasioni di assembramento, indossare la mascherina quando si sta al di fuori del proprio nucleo familiare e disinfettare frequentemente le mani.

Nell’invitare la cittadinanza a non abbassare la guardia, vogliamo incoraggiare chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

Vogliamo altresì ricordare ai cittadini positivi al Covid di raccogliere i sacchetti della differenziata in un unico sacco nero che verrà ritirato a domicilio ogni settimana dagli operatori previa telefonata».