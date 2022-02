Covid-19, a Piano di Sorrento 44 nuovi casi di positività ma ben 54 guarigioni

Piano di Sorrento. Il Comune ha aggiornato la situazione epidemiologica in città ed i dati relativi alla campagna vaccinale comunicando i dati sull’andamento dei contagi e della campagna vaccinale nel periodo dal giorno 3 al giorno 5 febbraio: «I tamponi effettuati sono stati 343, dai quali sono risultati guariti 54 concittadini e 44 sono risultati positivi al Covid; di essi, 38 sono asintomatici e 6 hanno sintomi lievi. Attualmente i concittadini positivi al Covid sono pertanto complessivamente 360.

Sino al giorno 5 febbraio sono stati somministrati 27964 vaccini, di cui 10797 prime dosi, 9372 seconde dosi e 7795 terze dosi. (Dati come risultanti dalla piattaforma e-Covid Comunicazioni Regione Campania).

Invitiamo tutti i cittadini a non abbassare la guardia, a rispettare rigorosamente tutte le norme di prevenzione e riduzione del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale, il corretto uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani, e raccomandiamo di aderire alla campagna vaccinale.

Invitiamo inoltre i cittadini a comunicare eventuali positività rilevate a seguito di test antigenico all’indirizzo: sindaco@comune.pianodisorrento.na.it.

Per tutte le informazioni su stato richiesta ed esecuzione tamponi, nonché su prescrizione e somministrazione domiciliare del farmaco antivirale, l’Asl Napoli 3 Sud ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800936630».