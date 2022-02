Costiera amalfitana, truffatore fermato dai carabinieri: l’allerta da Maiori

Sono in atto in costiera amalfitana tentativi di truffe ai danni di persone anziane. E’ di pochi minuti fa notizia diffusa dalla Locale Stazione dei Carabinieri di Maiori di un truffatore fermato in auto con la refurtiva. Si raccomanda di fare molta attenzione e di diffidare di qualsiasi richiesta telefonica di denaro da parte di sedicenti corrieri, avvocati, amici o parenti – scrive il comune di Maiori. Si prega di segnalare ai Carabinieri qualsiasi contatto sospetto e di recarsi nella caserma più vicina e denunciare se si è stati vittime di truffe o raggiri.