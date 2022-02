Costiera Amalfitana: la Regione stanza i fondi per la Provinciale 1

Per rendere le arterie del territorio più agevoli e sicure, infatti, nei mesi scorsi è stato effettuato un importante intervento di messa in sicurezza anche della Provinciale 2, che collega Maiori con l’Agro.

All’intenso lavoro organizzativo di ripristino delle strade della Divina mancava ancora un tassello fondamentale ovvero quello della Provinciale 1. Con i soldi messi a disposizione dalla Regione l’assetto viario della Costiera acquisirà un nuovo volto. «Con grande piacere ha accolto la rimodulazione dei fondi per la mobilità sostenibile, in quanto la Regione ha destinato i fondi per la sistemazione di queste arterie stradali – conclude Amatruda – . Quando è stata presentata la delibera che comprendeva tale finanziamento ho provato delle emozioni indescrivibili».

Dunque, una buona notizia non solo per Tramonti e per Ravello ma per l’intera Costiera amalfitana. Negli ultimi anni, infatti, i cittadini che dal Valico di Chiunzi dovevano raggiungere Ravello erano costretti a percorrere un tragitto lunghissimo. Questa strada ora potrebbe diventare anche un ottimo percorso alternativo alla Statale 163, alleggerendo questo tratto dal traffico che da sempre l’attanaglia.