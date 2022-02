Costa d’ Amalfi, il cordoglio dei sindaci per la scomparsa di Raffaele Ferraioli. Da tutti i sindaci della Costiera amalfitana arriva a Positanonews il messaggio di cordoglio

I sindaci della Costa d’Amalfi, attoniti, apprendono la notizia della dipartita di

RAFFAELE FERRAIOLI

già Sindaco di Furore

Una mancanza improvvisa si avverte tra i colleghi sindaci che per anni lo hanno avuto a sostegno di comuni battaglie politiche. Sostenute sempre con incessante allegria, con instancabile forza di volontà e con l’ottimismo di chi non arretra innanzi alle pressioni che le difficoltà amministrative frappongono all’impegno di chi come lui, spassionatamente, ha reso noto il “Paese che non c’è “, come lui amava dire della sua Furore ai tanti avventori in cerca di “perdute emozioni”.

Nel ricordarne la spiccata passione per la vita amministrativa, l’odierna Conferenza dei Sindaci ne raccoglie il testimone, segnalando alla collettività la ricchezza dei lungimiranti traguardi conseguiti.

Ai familiari i Sindaci rivolgono, in piedi, il sentito cordoglio personale e delle rispettive cittadinanze, che in amministratori come lui ne riconoscono intelligenza amministrativa e senso delle Istituzioni.

Maiori, 19 febbraio 2022