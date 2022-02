Coronavirus: ok alla quarta dose, ma solo ai pazienti fragili. La decisione è arrivata lo scorso venerdì: la commissione tecnico scientifica dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha espresso parere favorevole alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid per i pazienti gravemente immunodepressi che abbiano completato il ciclo primario delle tre iniezioni.

Il parere è stato inviato al Ministero della Salute. Secondo gli esperti di Aifa la quarta dose per i pazienti con una scarsa risposta immunitaria va considerata alla stregua di un booster, di un richiamo, come la terza iniezione per il resto della popolazione. Saranno usati solo vaccini a mRna, dunque Moderna e Pfizer, a circa tre milioni di persone.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il professor Franco Locatelli, ha detto: «Per quanto riguarda la quarta dose, se il discorso si riferisce alla popolazione generale non ci sono dati per poter dire né che si farà, né che non verrà considerata. È invece diverso il discorso per i soggetti immunodepressi, i quali hanno già ricevuto tre dosi di vaccino, la terza delle quali anche a distanza ravvicinata dalla seconda. Per questi soggetti immunodepressi una quarta dose va letta correttamente come booster e come strategia per proteggerli ulteriormente». L’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità conferma che «i non immunizzati finiscono in ospedale 9 volte di più di chi ha ricevuto tre iniezioni; e il booster protegge in oltre sei casi su dieci dall’infezione e quasi completamente contro la malattia in forma grave».