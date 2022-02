Coronavirus, De Luca: “Over-50 sospesi? Forse non hanno bisogno di lavorare”. È oramai, per gli over 50, obbligatorio il Green Pass rafforzato per poter lavorare. Nel corso di una visita a Napoli, all’ospedale di Pozzuoli per il nuovo blocco operatorio e al rinnovato reparto per la procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non si è detto preoccupato dalla situazione.

“Vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciamo spazio ai giovani. Per quello che mi riguarda va benissimo”, ha affermato il governatore.