Coppa d’Africa, l’Egitto batte il Camerun ai rigori e vola in finale contro il Senegal

L’Egitto batte il Camerun ai rigori e vola in finale contro il Senegal. Siamo quasi in dirittura d’arrivo per la Coppa d’Africa, che vedrà la parola fine domenica prossima alle 20. Questo sera, un po’a sorpresa, la nazione che ha ospitato questa competizione, il Camerun, ha visto la sua squadra abbandonare il sogno della vittoria, lasciando il posto all’Egitto di Salah e dell’allenatore portoghese molto contestato dai tifosi, Carlos Queiroz. Dopo i primi 90′ a reti bianche si è passati ai supplementari, terminati anch’essi 0-0 e poi ai rigori e lì, sul dischetto, il Camerun ha sbagliato per ben 3 volte. Bene invece l’Egitto che segna e termina il match con il risultato di 3-1. Il Napoli dunque è pronto a riabbracciare Anguissa, mentre per rivedere Koulibaly bisognerà aspettare la settimana prossima!