Continua il grande lavoro a Positano: anche oggi tamponi in piazza dei Racconti. Un lavoro incessante giorno e notte da parte del COC, dell’amministrazione comunale Guida, dello staff dell’hub vaccinale di Via Pasitea, in sinergia con l’ASL di Salerno per affrontare al meglio questa quarta ondata di Covid che ha travolto la Costiera amalfitana.

Anche questa mattina, sabato 5 febbraio 2022, in piazza dei Racconti a Positano, la perla della Costa d’Amalfi, si stanno effettuando i tamponi di controllo.