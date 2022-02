Con i Kodō alla scoperta del taiko ovvero il battito del cuore di una madre

Roma – Celebreranno il quarantesimo anniversario di attività con un tour europeo i Kodō, il gruppo di suonatori di tamburi dell’isola di Sado. “Kodō One Earth Tour – Tsuzumi” è il titolo dell’evento che in Italia vedrà i percussionisti nipponici impegnati in tre date, tutte a febbraio: il 20 a Roma, Auditorium Parco della Musica; il 22 a Milano, Teatro dal Verme; il 26 a Firenze, Teatro Verdi. Dal primo tour mondiale con la storica esibizione di Berlino nel 1981, il gruppo di percussionisti Kodō si contraddistingue per la capacità unica di restare fedele alla millenaria tradizione del taiko, il tamburo giapponese, pur continuando ad aprirsi a nuovi orizzonti per rinvigorire questa forma d’arte contaminandola con la danza contemporanea, il mimo e le arti visive più raffinate. Il gruppo originario, Sado no Kuni Ondekoza, venne fondato dieci anni prima, nel 1971. Il tour europeo, intitolato Tsuzumi, celebra quindi questa doppia ricorrenza e ruota intorno al luogo dove tutto ha avuto inizio mezzo secolo fa, l’isola di Sado. In giapponese la parola Kodo ha due significati: il primo è “battito del cuore”. Il suono del grande taiko si dice somigli al battito del cuore della madre così come può essere percepito dal bambino quando ancora si trova nel grembo materno. Il secondo è “bambino del tamburo” e allude alla volontà di suonare con la semplicità e l’animo puro dell’infanzia.

