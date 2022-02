Comunità Ecclesiale di S. Maria delle Grazie e S. Pietro in Posula “Solenni Festeggiameti in onore S. Pietro Ap.”

Nei casali alti troviamo la Chiesa di S. Pietro Apostolo, sita sulla piazzetta al centro della borgata omonima, che ha conservato i caratteri urbanistici medievali con il centro racchiuso dalla cortina delle case. Essa viene dagli storici riportata come S. Pietro in Boxto o in Bostopla o in Posula. La chiesa, di fondazione aristocratica, da parte dell’amalfitano Sergio, figlio di Orso Comite di Amalfi nel sec. X (tra gli anni 951 e 986), sembra sia sorta come abbazia donata al monastero di S. Lorenzo di Amalfi nel 989 e ceduta poi nel 1158 all’Abate della SS. Trinità di Cava da Sergio Fravarogna che ne possedeva il padronato ( la leggenda vuole sia sorta nel sec IV sulle rovine del Tempio di Vertumno abbattuto dai maioresi dopo la conversione alla fede cristiana).In questa Chiesa ascoltò messa la regina Giovanna II D’Angiò nella sua venuta a Maiori nel 1416 in occasione delle sue seconde nozze con Giacomo di Borbone, conte della Marra. L’edificio, ora chiesa parrocchiale, ha subito un restauro dopo l’alluvione del 1954 e conserva all’interno la bellissima statua dell’Apostolo; sull’altare la settecentesca tela che raffigura Gesù con S. Pietro

19 febbraio 2022: Inizio del triduo in preparazione alla solennità della cattedra di San Pietro.

Ore 17.30: S. Rosario e coroncina.

Ore 18.00: S. Messa con la venerata statua esposta.

20 febbraio 2022 VII del T. Ordinario

Ore 9.30: S. Messa. Animata dalle Suore Domenicane di Maiori

Ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria. Al termine recita della coroncina.

Ore 18.00 S. Messa animata dal coro “Pueri cantores” cantate Domino.

21 febbraio 2022 : vigilia della solennità della cattedra.

Ore 17.30 S. Rosario e coroncina.

Ore 18.00 Rito del lucernario, annuncio della festa e primi vespri solenni.

22 febbraio 2022: Solennità della cattedra di San Pietro apostolo.

Ore 8.00 Annuncio del giorno festivo con il suono festoso delle campane e lo sparo di fuochi d’artificio.

Ore 9.00 Ufficio delle letture.

Ore 9.30 S. Messa.

Ore 18.00: Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi- Cava de Tirreni. Al termine canto del “Te Deum”.