Come ogni fine settimana torna l'incubo del traffico dalla penisola sorrentina in direzione Napoli.

Complice la giornata dal sapore primaverile, con cielo e terso e clima mite, in tanti hanno raggiunto la penisola sorrentina per trascorrere qualche ora di relax prima di affrontare una nuova settimana lavorativa. Purtroppo, come spesso avviene il sabato e la domenica, comincia ad aumentare il traffico di rientro dalla penisola in direzione Napoli con rallentamenti che potrebbero anche intensificarsi in serata.

Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione ed a rispettare il Codice della Strada, armandosi di pazienza sapendo che i tempi per il rientro presso le proprie destinazioni potrebbero essere più lunghi del previsto.