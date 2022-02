CITTA’ DI PIANO. IL CARNEVALE E PROCESSIONI PASQUALI 2022 NELLE IPOTESI DEL VICE SINDACO GIOVANNI IACCARINO

Incontro con il vicesindaco di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino a proposito del Carnevale e delle Processioni Pasquali. Con grande disponibilità e cortesia il vice sindaco si è intrattenuto a parlare con noi di Positanonews su idee e proposte per i prossimi eventi, ovviamente si tratta di anteprime ancora in preparazione, in bozza diremmo, di cui a secondo degli sviluppi e delle indicazioni nazionali così ci si regolerà. Se si possono fare le processioni, le faremo , se per esigenze di pandemia non si possono fare, ricorreremo alle alternative possibili.

Tempi sofferti e incerti , martedi prossimo, 22 febbraio 2022, si riunirà la CEI, Conferenza Episcopale. Noi abbiamo un unicum in queste processioni , con Sessa Aurunca e Taranto, le tradizioni sono ormai ferme per il terzo anno consecutivo. Tra anni è come se fosse un ciclo scolastico, verso i giovani abbiamo il dovere di tramandare la tradizione per non cedere all’oblio. Con tutti i priori delle confraternite stiamo lavorando ad un progetto, che si muove intorno ad un percorso nel cuore del centro storico, partendo da Piazza Cota, la Cappella della Libera, l’oratorio di San Nicola , la chiesa della Santissima Annunziata e poi c’è la Basilica , un percorso con video e proiezioni e suoni.