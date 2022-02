Circum, uomo si sdraia sui binari e blocca i treni. Il presidente Eav: “Succede anche questo”

Questa mattina un uomo si è sdraiato sui binari dei treni che collegano le zone del napoletano di Montesanto a Licola, bloccando per circa un quarto d’ora le corse della Circumflegrea. L’individuo era visibilmente in stato d’agitazione, per il quale non si conoscono al momento i motivi.

I fatti

Appena identificata la situazione, sul posto sono intervenuti i dipendenti dell’Eav, per sincerarsi delle sue condizioni. Poi, l’allarme alle forze dell’ordine per prendersi cura dell’uomo e per poter ripristinare il più presto possibile la circolazione dei treni della Circumflegrea.

Il presidente Eav: “Succede anche questo”

Succede anche questo – scrive il presidente Eav, Umberto De Gregorio, sul suo profilo Facebook. Stamattina esagitato si sdraia sui binari farfugliando frasi incomprensibili e bloccando la circolazione della Circumflegrea. Costretti ad allertare le forze dell’ordine che lo portano via.