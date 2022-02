Ciao Sindaco Ferraioli

La redazione di Positanonew lo vuole ricordare così , con questo video che lo ritrae all’apertura inaugurale della Coppa Primavera Vintage di dieci anni fa, ove insieme agli altri sindaci nell’auto apripista ci saluta felice. Qui è sintetizzato tutto il suo spirito, quello di volerci essere, sempre e comunque , tra la gente e per la gente, in un evento sportivo o in qualcosa di impegnativo. Il fare goliardico lo contraddistingueva e lo rendeva simpatico. Il Cordoglio dalla redazione tutta di Positanonews va ai familiari e ai parenti tutti.