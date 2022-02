Chiusura del Centro per l’impiego di Sorrento: FLAICA CUB chiede l’incontro con l’Assessore al Lavoro. Negli scorsi giorni, Rosario Fiorentino, segretario della Confederazione unitaria di base per la provincia di Napoli, ha lanciato l’allarme: il Centro per l’impiego di Sorrento si avvia verso la chiusura.

Al Centro per l’impiego di Sorrento, che sorge in un palazzo del centro storico di proprietà dell’ente Conservatorio di Santa Maria delle Grazie, fanno riferimento i cittadini della costiera ed anche quelli dell’isola di Capri. Si tratta di locali che, secondo i tecnici della Regione, “necessitano di manutenzione straordinaria”.

In una lettera di FLAICA Uniti CUB, a firma del Segretario Nazionale Amendola Marcelo, ha richiesto un incontro urgente con l’Assessore al Lavoro della Regione Campania, per affrontare la difficile situazione che si sta venendo a creare nell’intera Penisola Sorrentina e con essa tutte le sue ricadute sociali per la paventata possibile chiusura del Centro per l’impiego della città di Sorrento.

Qui l’allegato.