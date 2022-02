“Chi non rispetta la Città e i Cittadini non può lavorare al Comune di Sorrento” , il sindaco Massimo Coppola tira la barra a dritta

“Chi non rispetta la Città e i Cittadini non può lavorare al Comune di Sorrento” , il sindaco Massimo Coppola va sempre più avanti e tira la barra a dritta. Riprendiamo questo post

“Tra un impegno e l’altro, un caffè per ricaricare le energie.

Sempre con il sorriso.

Perché lavorare per il bene di Sorrento è un orgoglio!”

Ha colpito, chi non lo conosceva, il messaggio alla fine della sua diretta venerdì su facebook, ma Massimo Coppola ha sempre messo in evidenza la sua volontà di mettere ordine anche negli uffici e ha manifestato sempre il desiderio di avere un Comune più efficiente .

Ora Sorrento si prepara alla sfida per il 2022 con grande slancio dopo che la Città ha ospitato il G20, ha accolto il ministro del Turismo il 18 febbraio l’assessore alla Regione Campania al Turismo Felice Casucci nel confronto con gli operatori turistici e gli Assessori dei sei Comuni della Penisola Sorrentina mentre la Città del Tasso si prepara ad essere il riferimento del Sud Italia per il rilancio del turismo dalla Sorrento Roads by Mille Miglia: 7-8-9 aprile, alla Tre Golfi Sailing Week, la Rolex Cup dal 14 al 21 maggio La Global Youth Tourism Summit (23 giugno-3 luglio) e altro ancora con l’ambasciatore Alfonso Iaccarino che sta preparando nuove sorprese.

Intanto buon caffè sindaco