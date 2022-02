Chi è il fidanzato di Mahmood? Mahmood è uno dei cantanti in gara di questo festival di Sanremo 2022 ed è anche il cantante che ha trionfato a Sanremo 2019 con il brano Soldi. Quest’anno invece sta gareggiando insieme a Blanco con la canzone Brividi che pare sia la favorita e la candidata vincitrice di questa edizione. Ad ogni modo, che cosa conosciamo di Mahmood e della sua vita privata? In molti ad esempio si chiedono chi sia il fidanzato.

Mahmood, chi è il fidanzato

Mahmood è un giovane cantante italiano il quale attualmente sta partecipando alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso di un’intervista che lo stesso ha rilasciato al settimanale Chi e pare che abbia parlato della sua vita privata ed abbia confessato di essere felicemente fidanzato. In realtà però l’artista non ha voluto rivelare il nome del fidanzato anche se poi qualche modo è venuto fuori. Il cantante è stato Infatti fotografato a Milano insieme ad un giovane di nome Lorenzo Tobia Marcucci. Quest’ultimo stando ad alcune informazioni date proprio dal settimanale Chi avrebbe origini toscane ed avrebbe studiato all’Università di Firenze. Sarebbe anche un grande appassionato di moda e pare che lavori per il Brand Guidi. Recentemente si è anche parlato di una possibile relazione tra Mahmood e Gabriele Esposito ballerino di Amici.