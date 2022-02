Cetara per la prevenzione del papilloma virus: come prenotarsi allo screening gratuito. Il Comune di Cetara ha previsto una serie di appuntamenti sanitari per tutti i residenti, a titolo gratuito, per prevenire i problemi di salute e, in alcuni casi, salvarsi la vita.

Il primo dei cinque screening riguarderà l’infezione da HPV, ad oggi la più comune infezione sessualmente trasmessa nei paesi sviluppati e, inoltre, l’unica infezione riconosciuta come causa necessaria per l’insorgenza del tumore della cervice uterina.

La prevenzione, attraverso l’esecuzione del Pap-test, è l’arma fondamentale ed efficace per la diagnosi precoce. Al fine di garantire la giusta assistenza alle donne che si prenoteranno, i medici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno saranno a Cetara previa prenotazione di un numero minimo di adesioni. Possono, dunque, prenotarsi tutte le donne dai 25 ai 65 anni (possono registrarsi anche coloro che abbiano compiuto 20 anni), telefonando al 3248397480.