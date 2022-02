Cetara, il vice sindaco: «Fase critica Covid superata grazie a tutti, ora guardiamo avanti». La quarta ondata di pandemia, caratterizzata da un forte rialzo dei contagi, sembra essere giunta al termine: in Costiera Amalfitana, Atrani è Covid free, mentre a Cetara ci sono soltanto tre cittadini positivi. Anche nel resto della Costiera, però, i casi sono in discesa.

A questo proposito, abbiamo sentito le parole del vice sindaco di Cetara, Francesco Pappalardo: «Finalmente la situazione si sta calmando, però non bisogna abbassare mai la guardia. Come dice sempre il nostro sindaco, Fortunato Della Monica, rispettiamo le solite norme: distanziamento, per quello che si può, mascherina soprattutto nei locali chiusi. Rispettiamo queste piccole norme per passare un’estate serena».

Per quanto riguarda la prossima stagione turistica: «Noi speriamo che sia un’estate diversa dalle ultime due, con meno restrizioni, e che magari iniziamo a vedere un po’ di turisti stranieri, perché sono loro che sono mancati nelle scorse estati. Anche se la gente, devo dire la verità, a Cetara c’è sempre stata. Siamo all’avanguardia, per la nostra colatura, per la Dop, e le persone sono curiose di venire ad assaggiare lo spaghetto con la colatura da noi».

Ormai, il 90 percento della popolazione risulta essere vaccinato: «Abbiamo fatto una bella campagna vaccinale, organizzata ovviamente dal nostro sindaco con la collaborazione di tutti gli amministratori e devo ringraziare l’Usca di Tramonti, il dottor Nasta che, insieme ai suoi collaboratori, si è messo a completa disposizione per venire a Cetara ad effettuare i vaccini. E poi non dimentichiamoci di tutti di tutti i volontari della Protezione Civile e del Forum dei Giovani, di noi amministratori e, soprattutto, delle infermiere tutte di Cetara che gratuitamente venivano nei fine settimana togliendo spazio alle proprie famiglie», ha concluso.