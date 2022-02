Cetara: il Dr. Gatto lascia il posto al Dr. Pietro Festa, come fare il passaggio. Il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, ha annunciato ai suoi concittadini “che dopo oltre 40 anni di instancabile lavoro, il Dr. Gatto lascerà il posto al Dr. Pietro Festa, assistendo ancora i nostri pescatori.

Per velocizzare le procedure di passaggio da un medico all’altro (ma il dottore non farà studio prima di mercoledì o giovedì) bisogna recarsi presso gli uffici della Protezione Civile (ex scuole medie) dalle 15.30 alle 19.30 muniti di tessera sanitaria e carta di identità.

Al fine di evitare assembramenti, si potrà recare soltanto uno dei componenti del nucleo familiare, con i documenti di tutta la famiglia.

Procederemo noi all’invio delle email per il cambio medico.

Inoltre, il dottore ha già stabilito gli orari di apertura dello studio:

– lunedì e martedì dalle ore 16.30 alle 19.30;

– mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Successivamente verrà rilasciato un numero e una mail al quale il dr. Festa potrà essere contattato.

In attesa che tutto ritorni alla normalità, ringrazio il dr. Gatto per quanto ha dato e darà al nostro paese e rivolgo un caloroso benvenuto al dr. Festa”.