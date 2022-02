Cetara e la sua torre: il disegno di un autore ignoto. Riportiamo di seguito quanto è stato scritto in un post della pagina Facebook Cava Storie.

CETARA E LA SUA TORRE: DISEGNO DI AUTORE IGNOTO!

“…Ella giace esposta ad oriente , con piccola marina e ruscello , e fiancheggiata da una torre de’ tempi viceregnali (di triste apparenza e ricordanza!), che, tutto insieme, le danno un aspetto pittorico e malinconico.”

Mattero Camera nel capitolo dedicato a Cetara, consultabile a pag. 549-554 delle “Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi…” (Salerno: “Stabilimento tipografico nazionale”; Volume II, anno 1881), non dedica termini “mielati” alla torre cetarese. Eppure nell’800, grazie alla caratteristica posizione, fu meta artistica di vari disegnatori che realizzarono interessanti disegni, come l’acquaforte su cina applicata – oppure “chine-collé” – eseguito da anonimo artista inglese tra il 1810 e la seconda metà dello stesso secolo. In basso presenta la firma dell’autore, rappresentata con sigla “c.j.m.” (non è stata ancora identificata! Probabile che possa corrispondere al disegnatore C.J.M. Winchello, attivo nel XIX secolo), affiancata da “Cetara. Bay of Salerno.” Il bel primo piano della torre, le attigue abitazioni a ridosso della spiaggia; barche lasciate sole, in attesa di prendere il largo e sfiorate dalle calme acque del Golfo. A completare la “poetica” visione, ci sono i rialzi dei monti salernitani e le poche nuvole sovrastanti. Alleghiamo l’immagine custodita al British Museum di Londra, insieme al particolare ravvicinato. Il gruppo Cava storie!