“Cemento in giardino” in ricordo di Giovanni Antonetti

Cemento in giardino di Luigi De Rosa

In memoria di Giogiò e di tutti gli uomini e le donne che cadono verso l’alto. Ci sono persone che cadono verso l’alto, capita quando l’inciampo e la conseguente caduta avviene mentre si insegue un sogno che si desidera realizzare più di ogni altra cosa. Oggi un capitolo importante della vicenda nota come “boxlandia” si è chiuso, probabilmente questa nuova sentenza della Corte di Cassazione che ritiene inammissibile il ricorso degli imputati, avrebbe reso felice Giovanni, che a favore della tutela dell’ambiente si è battuto fino alla fine. L’ultima volta che ebbi il piacere di incontrarlo, prima della tragedia, venne a trovarmi in libreria. Mi chiese consiglio per una lettura: qualcosa d’interessante e coinvolgente. Gli proposi “Fai bei sogni” di Massimo Gramellini. Oggi come ieri gli ripeto, fai bei sogni Giogiò.

Cemento

pietra grezza

fatta a pezzi

Cemento

calce viva

spenta con acqua

Cemento

arena e ghiaia

sassi e mattoni

Giardino

terra umida

semi lombrichi

Giardino

alberi frutti

limoni aranci

Giardino

suoni colori

sogni illusioni

Sorrento

box appartamenti

camere d’albergo

Giogiò

suoni colori

sogni illusioni

illusioni

illusioni

illusioni

Piano di Sorrento 23 11 2016