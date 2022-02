Cava de’ Tirreni: via libera al maxi risarcimento per Arianna. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Svolta definitiva nel caso di malasanità della giovane Arianna: il “Cardarelli” di Napoli e l’Asl di Salerno, dopo l’ultimatum della famiglia, si sono finalmente detti disponibili a formalizzare l’accordo propedeutico per il maxi risarcimento che è stato riconosciuto alla “bambina di legno” (oggi prossima alla maggiore età) rimasta tetraplegica, sorda e ipovedente a pochi mesi dalla nascita a causa della somministrazione di un farmaco non adatto alla sua tenera età.

Nella giornata di ieri, infatti, l’Azienda sanitaria partenopea ha ribadito la sua disponibilità a formalizzare, una volta per tutte, l’atto transattivo al fine di definire tutti gli aspetti della triste vicenda che ha coinvolto Arianna, attraverso il pagamento in suo favore di un importo di oltre 3 milioni.

Le parti in causa, quindi, si sono messe d’accordo e hanno fissato un incontro – presso la Direzione Generale dell’Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli – per il prossimo 25 febbraio, alle 15.30 in occasione del quale si procederà alla sottoscrizione dell’atto di transazione i cui termini, in realtà, erano già stati ampiamente definiti in un precedente confronto tenutosi a novembre scorso.

La vicenda poi si era andata dilungando a causa di alcune contestazioni prima mosse e poi ritirate dall’Asl di Salerno che aveva condizionato la propria partecipazione al risarcimento solo se la famiglia avesse provveduto a coprire le spese legali e di consulenza che l’Azienda sanitaria aveva sostenuto durante il primo grado di giudizio. Una richiesta irricevibile dai coniugi Manzo tanto che la stessa Asl era poi ritornata sui propri passi.