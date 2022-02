Cava de’ Tirreni, telecamere contro i rifiuti selvaggi: il sindaco pubblica il video. Ecco un grande zozzone – ha scritto il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, sulla sua pagina Facebook.

Era l’11 gennaio scorso, quando alle 21.07, il “gentiluomo” a bordo del furgoncino è stato ripreso da una delle telecamere mobili in dotazione alla Polizia municipale mentre scaricava l’intero ribaltabile pieno di ogni genere di rifiuto sulla strada in località Petrellosa.

“Stiamo facendo le indagini di rito per individuarlo – afferma l’Assessore alla Polizia Municipale, Germano Baldi – e sanzionarlo con la massima fermezza consentita dalle leggi. È inaccettabile una tale dimostrazione di sfregio alla città, e purtroppo non è un caso isolato. Ma ora abbiamo strumenti e personale specializzato per punire questi veri e propri reati”.

Intanto, nella giornata di oggi 19 febbraio, gli Ispettori Ambientali hanno sanzionato 7 persone per conferimento selvaggio di rifiuti.