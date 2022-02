Cava de’ Tirreni, “PalaPittoni” cantiere infinito: «Tra dieci giorni sarà pronto»

L’odissea del “PalaPittoni”, tra le frazioni Sant’Arcangelo e Passiano, dovrebbe essere ai titoli di coda. La tensostruttura è nell’occhio del ciclone da un paio d’anni. Non è stato possibile collaudarla finora per problemi strutturali che dovrebbero essere stati risolti. È uno spazio per pallavolo, calcio a cinque, tennis e basket. Da più parti si fa notare che in questo momento in cui i fitti delle varie strutture comunali sono aumentati sensibilmente, il “PalaPittoni” può essere un toccasana per tante società dilettantistiche, costrette a utilizzare per gli allenamenti spazi fuori città. I rincari hanno creato profondo dissenso. Le proteste targate “PalaPittoni” non sono mancate. Non le manda a dire Alfonso De Pisapia , istituzione del basket cittadino. «Sapete in quale anno s’inaugurerà la palestra polifunzionale, costruita nella nostra città – si chiede ironicamente – coi fondi della Comunità Europea? Vengono aumentati a dismisura i costi delle palestre e poi si perdono gli introiti di quelle non utilizzabili».

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere comunale Eugenio Canora, che lo scorso anno ha abbandonato la maggioranza del sindaco Vincenzo Servalli . Aveva rimesso all’amministrazione un dossier nel quale chiariva come utilizzare l’impiantistica sportiva; un metodo che, per lui, avrebbe calmierato i fitti attuali delle palestre alle stelle.