Cava de’ Tirreni: mascherine e test fuorilegge, blitz nello store di elettronica. Ne parla Annalaura Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Sequestrati 28mila pezzi tra mascherine e tamponi rapidi in un mega negozio del centro città, adibito a vendita di prodotti e supplementi tecnologici. Segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività, finita nel mirino dei finanzieri. La scoperta del materiale privo di regolare tracciabilità, ha portato le Fiamme Gialle ad approfondire circa la regolarità di altri articoli in vendita. Ed è in questo contesto che i finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno scoperto 3mila complementi per cellulari, posti in vendita in violazione alle norme anti contraffazione. Tutto ciò nell’ambito di mirati controlli predisposti dal comando provinciale di Salerno, in materia di sicurezza prodotti e lotta alla contraffazione dei marchi. Merci che spesso si trovano tra i consumi di giovanissimi acquirenti. L’ispezione approfondita nel negozio al centro città, da parte delle Fiamme Gialle cavesi, ha consentito di rinvenire oltre a mascherine e tamponi rapidi, anche accessori quali auricolari, cover e carica batterie, di noti marchi, anch’essi contraffatti. Si è proceduto così al sequestro dei circa 3mila prodotti irregolari, il cui valore commerciale è stato stimato, approssimativamente, in circa 50mila euro. L’attività testimonia l’elevato e costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza a presidio della sicurezza economico-finanziaria del paese ed a tutela dell’incolumità dei consumatori, impedendo l’immissione in commercio di prodotti non conformi ai requisiti di legge e non sicuri.