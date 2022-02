Cava de’ Tirreni: iniziati gli abbattimenti delle barriere architettoniche

Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro cittadino: sono cominciate le attività per il superamento degli ostacoli che maggiormente compromettono la mobilità e gli spostamenti delle persone con disabilità. Nei giorni scorsi, infatti, hanno avuto inizio i lavori attesi ormai da anni e che a più riprese l’amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Servalli aveva annunciato dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini. Da Palazzo di Città, a tal riguardo, sono stati stanziati circa 125mila euro per mettere mano, finalmente, a tutti quegli ostacoli che quotidianamente rendono letteralmente impraticabile il centro storico per quanti convivono con difficoltà motorie e sono costretti a spostarsi su una sedia a rotelle.

Disagi e difficoltà costantemente riscontrate dalle persone con disabilità anche solo nell’attraversare il corso porticato, per la presenza di gradini, marciapiedi, pendenze non conformi con le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Di tali impedimenti si erano fatti portavoce anche i membri dell’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità, presieduto dal dottor Vincenzo Prisco e che, proprio di concerto con l’amministrazione, ha potuto condurre sopralluoghi e monitoraggi – anche grazie al cooperatore per la disabilità, Anna Ferrara – allo scopo di avere una cognizione dei lavori da effettuare. A seguito di tali riscontri, quindi, è stato possibile individuare almeno quattro zone, per un totale di circa quaranta interventi da realizzare non solo nel centro storico, ma anche nelle aree immediatamente più prossime e in alcune frazioni tra cui Rotolo e Maddalena. La priorità e stata data, però, proprio al borgo porticato lungo il percorso che congiunge il Palazzo di Città con la stazione ferroviaria, tramite via Montefusco, via Sorrentino, via Benincasa e parte di viale Garibaldi. Sono infatti in corso di realizzazione scivoli e corrimano con la rimozione di soglie tre i marciapiedi dei portici (appositamente rimodulati) e l’adeguamento delle pendenze con nuova pavimentazione e il posizionamento del percorso tattile plantare integrato. Saranno poi riposizionati a quota i cordoli in pietra lavica, con la disposizione di percorsi intelligenti per consentire a persone non vedenti o ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. Ultimati questi interventi, si passerà poi ad avviare i cantieri per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area porticata privata ad uso pubblico del parco Beethoven, prospiciente Corso Mazzini. E ancora sulla ex Strada Statale 18 lungo il marciapiede che costeggia l’incrocio di viale degli Aceri.