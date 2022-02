Cava de’ Tirreni, caos vigili: contestati turni e mansioni

A rendere più complicata la situazione sono, inoltre, le disposizioni arrivate direttamente dalla Prefettura di Salerno che ha richiesto al Comune di affidare agli agenti il servizio di controllo dei Green pass nella fascia serata dei giorni prefestivi. «Il comandante ad interim dei vigili urbani – continua Cirielli – senza consultare precedentemente le sigle sindacali ha predisposto, con l’approvazione di tre dipendenti, il servizio di controllo Green pass. Naturalmente ciò espone il Comune a eventuali condanne per condotte antisindacali, oltre a mettere a rischio chi svolgerà il servizio in essere. A tal proposito, il modo in cui si è predisposto il turno, non seguendo i canoni di legge, rende lo stesso non effettivo, con il rischio che i vigili urbani, durante il controllo delle certificazioni, potrebbero essere denunciati per abuso d’ufficio. Per tutte queste ragioni, ho chiesto al sindaco di risolvere questa situazione di illegittimità a tutela degli appartenenti al nostro comando della polizia locale».