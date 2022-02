Cava de’ Tirreni, Bullismo e Cyberbullismo. Gli studenti del Liceo “De Filippis Galdi” in dialogo con il Capitano della Polizia Municipale, Annamaria Adinolfi.

Con il monologo di Tiziano Ferro, “Le parole hanno un peso”, è iniziato l’incontro tra la dottoressa Annamaria Adinolfi, Capitano della Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni, nonché formatore presso la Scuola Regionale di Polizia Locale – Regione Campania, e gli studenti del Liceo De Filippis Galdi, presieduto dalla dirigente scolastica Maria Alfano, in occasione della VI Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo dello scorso 7 febbraio.

Tutte le classi delle due sedi dell’Istituto hanno celebrato, attraverso attività diversificate, la “Giornata” al fine di acquisire maggiore consapevolezza del fenomeno e maggiori elementi per contrastarlo.

Ma, in particolare, gli alunni delle classi 1 A del Liceo delle Scienze umane e la 2 A del Liceo Musicale hanno potuto dialogare con la dottoressa Adinolfi e riflettere sulla definizione del termine: “un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone più potente nei confronti di un’altra percepita come più debole”.

“E’ importante che la scuola sappia partecipare al mondo reale e cerchi di formare gli alunni ad affrontarlo. Il confronto con gli esperti – dichiara la dirigente scolastica Maria Alfano – è, pertanto, necessario perché soltanto la conoscenza del fenomeno può aiutare gli adolescenti che ne siano sono vittime a fronteggiarlo. La dottoressa Annamaria Adinolfi ha saputo con garbo e precisione professionale trattare le tematiche focus della giornata e dare ai nostri adolescenti chiare indicazioni e preziosi e saggi suggerimenti”.

L’intensa mattinata, coordinata dalle docenti referenti Annamaria Aucello e Daniela Paolillo, si è conclusa con un flash mob realizzato dalle classi 2 A e 2 B dell’indirizzo di Scienze umane e 2 A e 4 A dell’indirizzo Musicale.