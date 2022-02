Cava de’ Tirreni: avviati i lavori all’ospedale ma è caos personale

Lo sfogo dei cittadini nasce dall’esigenza di un piano di potenziamento della sanità territoriale più volte richiesto ma che, attualmente, non ha avuto riscontri nonostante solleciti siano stati inviati sia al sindaco Vincenzo Servalli che ai sindaci della Costiera amalfitana. «I cittadini hanno bisogno di un servizio sanitario che risponda ai bisogni primari spiega Giorgio De Rosa , portavoce del Comitato – . Ridimensionare e smantellare il servizio sanitario pubblico a favore del settore privato è il principale scempio che si poteva compiere in un territorio come il nostro. Il problema è di Cava de’ Tirreni come dei comuni della Costiera amalfitana che soffrono da tempo per la mancanza di personale. Gli uffici cup, ticket e medicina legale sono in procinto di scomparire a causa del pensionamento di alcuni addetti che tra meno di 30 giorni andranno in pensione e ad oggi ancora non sono stati sostituiti né si prevede un reclutamento di nuovo personale per l’affiancamento e potenziamento».

Intanto si attendono novità in merito all’idea di realizzare proprio a Cava de’ Tirreni una struttura sanitaria prettamente orientata alla medicina territoriale che abbia le caratteristiche di un ospedale di comunità dove poter accogliere pazienti che necessitano di cure mediche di routine e non emergenziali. Un progetto che ha visto già l’interesse del sindaco Vincenzo Servalli impegnato insieme ai vertici dell’Asl di Salerno a individuare, in città, una struttura da riqualificare o un’area comunale edificabile che possa ospitare l’ospedale di comunità.