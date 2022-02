Castellammare di Stabia: varata “Zeus”, la prima nave ad idrogeno. Direttamente dai cantieri di Castellammare di Stabia, è stata varata “Zeus”. Si tratta della prima nave ad idrogeno del gruppo Fincantieri.

Ieri mattina si è svolta la cerimonia per lo scafo, lungo 25 metri e di circa 170 tonnellate. L’imbarcazione di ultima generazione è dotata di un apparato ibrido (2 diesel generatori e 2 motori elettrici) da utilizzare come sistema di propulsione convenzionale. A questo si aggiungono un impianto di fuel cell di 130 kW, alimentato da circa 50 kg di idrogeno contenuti in 8 bombole a idruri metallici, secondo tecnologie già in uso sui sommergibili, e un sistema di batterie, che insieme consentiranno un’autonomia di circa 8 ore di navigazione a zero emissioni ad una velocità di circa 7,5 nodi.

Il prototipo è ancora in lavorazione e da oggi prenderanno il via le prove in acqua e l’allestimento. La consegna definitiva è prevista per l’estate.