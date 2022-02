Castellammare di Stabia: nella notte tra venerdì e sabato sospensione dell’erogazione idrica, ecco dove

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22:00 di venerdì 4 marzo 2022 alle ore 07:00 di sabato 5 marzo 2022, nelle seguenti zone di CASTELLAMMARE DI STABIA:

Piazzale Raffaele Viviani,

Salita di Visanola,

Salita Pozzano,

Via Benedetto Brin,

Via Caio Duilio,

Via Cristallina,

Via Giuseppe Bonito,

Via Guglielmo Acton,

Vico Crocifisso,

Vico Visanola.

Tutte le relative traverse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.