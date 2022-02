Castellammare, brutto incidente con la moto. In prognosi riservata il centauro, era diretto a Sorrento con la fidanzata

Castellammare di Stabia ( Napoli ) È in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli, il centauro che mercoledì sera, mentre era in scooter con la fidanzata, ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro il muro di cinta di via Acton verso le 19. La coppia era diretta verso Sorrento Ma qualcosa ha impedito allo scooter di proseguire. Il 30enne alla guida ha perso il controllo e ha terminato la corsa ai margini della carreggiata. Quando gli agenti di polizia municipale sono giunti sul posto si sono subito resi conto della gravità dell’incidente. Il guidatore, residente alla periferia est di Castellammare al confine con Pompei, in via Pioppaino, è stato trasportato d’urgenza al San Leonardo dove i medici hanno accertato la gravità delle sue condizioni.

Dal reparto di emergenza dell’ospedale di Castellammare è stato disposto il trasferimento del giovane al Cardarelli. Il 30enne aveva perso molto sangue e le sue condizioni sono subito apparse critiche. La fidanzata invece è stata ricoverata all’ospedale di Sorrento, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Chi ha assistito e soccorso i ragazzi invita a pregare per il giovane che si trova ora al Cardarelli. Le sue condizioni sono critiche e le prossime ore saranno decisive. L’incidente è avvenuto poco dopo le Antiche Terme e a chiamare i soccorsi è stata la ragazza, che è rimasta cosciente fino al trasporto in ospedale.